磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)今（6）日公告9月營收為2452萬元，第三季營收6799萬元，年增36%，並呈現逐季上揚，前三季營收1.75億元，年成長102%。

隨著部分客戶量產需求逐漸穩定，及客戶測試認證用量增加，立凱電營收逐季穩步攀升，第三季單季營收6799萬元，季增率約8%，較去年同期第三季成長36%，並創近二年的單季新高。

受惠疫情趨緩，客戶需求回溫，立凱-KY 9月營收年增91.67%，今年1-9月營收為1.75億元，較去年同期成長102%。

全球節能減碳趨勢成形，加上國際減碳政策的推波助瀾，促進電動車的崛起發展及儲能用電環境的成長，未來電動車產業將是鋰電池最大的應用市場，儲能領域將成為鋰電池的第二大應用市場，由於電動車及儲能系統需求增長，鋰電池產業前景明朗，立凱電現與19家日韓歐美客戶合作開發產品，分別進入測試或認證階段。