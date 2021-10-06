台灣線上零售業零頭富邦媒(8454)旗下momo購物網即日起至10月10日舉辦「雙10生日慶」，推出眾多國慶儀式感配件，富邦媒預估，今年雙10生日慶在各大好康回饋推出下，可推升銷售較去年同期成長近60%。

雙十國慶日即將到來，為歡慶雙十國慶，許多台灣民眾為增添升旗典禮儀式感偏好穿搭台灣國旗配件，momo購物網即日起至10月10日舉辦「雙10生日慶」，推出眾多國慶儀式感配件如：國旗款成人口罩、國旗造型頭巾、國旗T恤、台灣國旗陶瓷杯、摺疊國旗傘等，搶攻國慶商機。

富邦媒預估，今年雙10生日慶在各大好康回饋堆促下，可推升銷售較去年同期成長近60%。

受到外部第二大股東南韓「WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.」日前申報轉讓3800張持股影響，近期富邦媒股價走弱，今天股價再度收低，失守1500元關卡，創下除權息後新低。