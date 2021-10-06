果然是二哈！國外一名網友養了一隻哈士奇，豈料愛犬趁主人不注意時，偷跑至附近草叢裡玩，回到家後全身佈滿雜草，且草都卡進狗毛裡，讓人看了哭笑不得，乍看之下，外型似乎撞臉「豬血糕加香菜」。

一名狗飼主@medogsnmore養了一隻異色瞳哈士奇，並取名為「Ace」，日前牠趁主人不注意時，偷跑至附近的樹叢裡玩，導致牠全身纏滿雜草，葉子卡進狗毛裡，「Ace」似乎知道自己闖下大禍，還躲進車底下不敢出來，讓主人看了又好氣又好笑。

飼主將此事分享至抖音（TikTok），累積500萬觀看次數，而飼主也透露，由於雜草卡在狗毛裡難以清理，就連美容師用梳子狂梳也沒用，之後還使用除塵滾筒，都無法順利將雜草清理乾淨，最終只好將毛全剃光，而「Ace」剃毛後帥氣盡失，牠也露出不悅的表情，似乎很不適應新造型。

不少網友笑著說「超像香菜豬血糕」、「二哈穿迷彩服耶」、「這身是戰鬥時的偽裝術吧」、「那種植物真的很恐怖，我還將它取作『魔鬼氈』，我的狗也是被它纏住，最終只能剃毛清理」、「我的貓也曾黏到過，當時我用橄欖油清理，但完全沒有用，不得已也是把貓毛剃光」。