立委陳柏惟被爆2011年9月曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，後被警方調閱監視器查獲，才俯首認罪，最後被檢方起訴，進而遭法院判刑。陳柏惟今受訪承認「確有此事」，並坦承自己當時是疲勞駕駛。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，這次爆料是由資深媒體人公布，而他身為立委對於法律的理解竟然雙重標準到如此？令人非常意外，徐強調，車禍難免，但肇事逃逸可惡至極。

立委 陳柏惟。(圖/翻攝自 臉書)

陳柏惟今回應表示，詳細狀況，判決書也寫的很清楚。自己當時身兼2份工作，那天是凌晨6點要從鹽埕區回到鳳山家的途中，因疲勞駕駛而發生的擦撞，當天陳柏惟工作到早上、事發當下很驚慌，但當天已去警察報案，事後也全力配合偵辦，並與受害人達成和解、積極關心受害人，過程中並無酒駕。陳柏惟陣營強調，陳柏惟對年輕時的憾事再次向當事人及社會道歉，「面對罷免方如此拿已和解的舊案進行操作，表示遺憾與痛心」。

對此，徐巧芯6日在臉書貼文批評，媒體人的質疑是他為什麼肇事逃逸，把人撞傷丟在地上不管是極不負責任的惡劣行為，但現在陳柏惟說的好像只要沒酒駕就沒事？身為一個立法委員對於法律的理解，竟然可以雙重標準到如此？令人非常意外！此外，徐巧芯也質疑，這次的爆料是由資深媒體人公布的，扯到罷免方要幹嘛？車禍難免，但肇事逃逸可惡至極。

針對陳柏惟被踢爆「肇事逃逸」的新聞，剛剛看媒體他的團隊出面回應了，內容如下： 「陳柏惟團隊說明當年事發經過，他說，當天陳柏惟工作到早上、事發當下很驚慌，但當天已去警察報案，事後也全力配合偵辦，並與受害人達成和解、積極關心受害人，過程中並無... 由徐巧芯發佈於 2021年10月5日 星期二