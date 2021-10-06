台灣福斯汽車啟動全台22間展示中心改造計畫，並且成為亞太地區第一個完成所有展示中心更新的市場，台灣福斯汽車Volkswagen展示中心新品牌識別New Volkswagen更新計劃，依據德國原廠標準設計，以零時差、無縫隙的品牌體驗為宗旨，由明亮溫暖的空間設計結合數位科技的運用，展現頂級顧客旅程。

同時為服務與日俱增的Volkswagen車主，台灣福斯汽車積極經營經銷通路發展、持續佈局雙北地區，Volkswagen林口展示中心率先於十月啟動試營運，接下來士林、汐止、新店地區將陸續開展新據點，深化在地連結且提升服務量能，以全新品牌風格滿足消費者和車主的多元需求。

台灣福斯汽車遵循新品牌識別規範與全台經銷通路夥伴攜手打造全新展示中心，徹底提升軟硬體服務，經歷2年時程規劃、人員安排和德國原廠審核設計，以不影響日常營運的施工原則與效率，終於迎來嶄新的Volkswagen展示中心，室內設計運用豐富色彩、明亮光源和數位電子工具展現Volkswagen生氣蓬勃的品牌風格，當消費者走進展示中心，大型Welcome Wall電子歡迎看板取代了傳統歡迎牆，呈現自信活力的精神，揮別過往的接待櫃台，改以原木高吧桌作為接待區迎接消費者。

展示中心不僅整合數位化的賞車服務，更為所有車主打造舒適安逸的休憩空間，包含咖啡點心吧、精品配件區和兒童遊戲區。未來在進入室內空間後，消費者將浸營在Volkswagen全新五感體驗中，空氣中飄散著Volkswagen特製香氛，耳邊播放著Volkswagen專屬歌單，創造輕鬆無壓的室內氛圍。

台灣福斯汽車積極經營通路發展，強化雙北地區經銷佈局，Volkswagen林口展示中心於十月開始試營運，此據點具備新車展示與保養維修功能，可容納5台新車展示和2個維修工作位，提供林口地區消費者及車主各項購車及回廠需求，接下來將在士林、汐止、新店地區設立新據點，連結在地經銷服務且提升服務量能。