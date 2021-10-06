中央力推社宅 新北議員江怡臻、陳偉杰：歡迎社宅但必須解決交通困境。（江怡臻提供）

日前蔡英文總統親臨新北板橋社會住宅動土典禮，引發中央地方頻頻過招，新北市議員江怡臻與陳偉杰6日在議會質詢都提到，中央規畫社會住宅時忽視居民心聲，已可預見交通塞車、綠地縮減、學校額滿等情況，連民進黨籍議員都抱怨，但卻看不到中央想要妥善規劃。新北市城鄉局局長黃國峰表示，會建置更妥善的溝通平台，預計下周召開會議，反應新北人的心聲。

江怡臻提到，興建社會住宅能減緩住屋壓力，但政策推動必須考慮居民的生活機能，中央近期積極準備闢建社會住宅，如在頂埔捷運站附近就規畫了1800多戶，但中央主導設置社會住宅，在沒有妥善規畫周邊的情形下，已引起不少擔憂，例如塞車問題、綠地的縮減以及教育資源的不足。

黃國峰表示，目前都是中央單方面要求新北協助行政程序，例如建照、都更，未來會建立溝通平台，將居民想法反映給中央，希望能找出良好合作模式，包括交通、教育資源等議題，同時也要求中央提供公共托嬰、幼兒園等公益設施。

另江怡臻同樣關心新北自建的土城社會住宅情況，黃國峰表示，土城員和段社會住宅預計今年11月完工，在驗收的同時也會同步開放民眾申請抽籤，約543戶，最快明年中就可以入住；至於永和段、大安段，目前施工情況也順利。

而在淡水地區，陳偉杰指出，並沒有立即蓋社會住宅的必要性，交通上的條件也不足，如果蓋社會住宅，恐讓當地的交通問題雪上加霜。

陳偉杰表示，他並不反對中央興建社會住宅，但要衡酌地方的主客觀條件，中央應該要跟市府跟地方的民代來做溝通，否則形同中央霸凌地方。他也強調，地方雖跟中央密切配合，但態度上該強硬要強硬，策略上也要請中央彈性一點，尊重地方的需求。

黃國峰表示，淡海地區開發率只有三成多，許多土地都還沒開發，中央也許是要照顧淡海地區的居民，但中央還是要跟地方溝通清楚。