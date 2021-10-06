中共軍機頻擾台，民進黨立委趙天麟詢問國防部長邱國正，為何認為現在是他從軍40年最嚴峻時刻。邱國正解釋，過去台海危機緊張的感覺侷限在前線，本島較少感受到，但現在不僅是全軍，連百姓都感受到了。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議今天審查新台幣2400億元、共8項軍備的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，邱國正赴立院業務報告，並備質詢。

由於邱國正上午備詢時，曾提到目前兩岸局勢是他從軍40年來最嚴峻時刻，民進黨籍立委趙天麟下午追問為何是最嚴峻時刻。

邱國正解釋，他早期到金門時是「單打雙不打」，夜間有敵情要通報，緊張的感覺僅侷限在前線；日後台海危機也讓他印象深刻，高階將領除了到各單位鼓舞士氣外，中階幹部更幾乎簽署「投名狀」，當時他則擔任群指揮官。

邱國正指出，當時台灣本島的部隊很少會感受到這種壓力，僅侷限外島第一線；但反觀現在，不諱言全軍與百姓都感到壓力，如果說他這個國防部長感到一點壓力都沒有，那就會鬧笑話。他強調，國防部都有公布共機航跡，也會持續監控做好本務工作。

國防部統計，10月1日共38架，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日共39架、10月3日共16架，10月4日共56架，也是國防部每日揭露共機動態以來，數量最多的一次；10月5日僅1架。統計自10月1日至5日止，共150架共機擾台，侵擾密度更勝以往，美國、澳洲等國均譴責這項軍事行動。