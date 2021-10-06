40歲的洪淑貞原任職製造產業國外業務，因老公長期受到皮膚乾癢症狀困擾，苦惱洗澡時找不到天然適合的清潔用品舒緩症狀，沒想到自此踏入天然手工皂的領域，她接受桃園市青年局青年職人計畫輔導，致力推廣自然、無毒無害友善皮膚及環境的產品。

洪淑貞說，剛開始投入手工皂領域，透過市集設攤及手作教學課程與顧客分享，讓更多人了解手工皂的益處同時也逐漸累積客源。她也收到客人的反饋，開啟「蜂蠟花創作」，她發現天然蜂蠟本身具有黏展性，能手工捏出美麗的花瓣，並與大豆蠟香氛蠟燭結合成新產品「蜂蠟花香氛蠟燭」，意外成為熱門商品，讓她更有信心持續開發友善身體與環境的產品。

她也收到客人反應，一般手作皂遇水容易發生軟爛現象，出差收納攜帶極不便利，為了解決這些問題，洪淑貞在不斷努力試驗下，終於開發出具即溶、好沖洗且方便保存攜帶的粉末手工皂「乳絲皂」，目前這項產品正著手上市中。

青年局代理局長涂淳惠表示，今年開始的職人輔導規畫方向，讓職人學習不同階段商業經營管理及行銷策略概念等基礎知識，增加創業成功機會與存活率。此外，同時提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制，期待青年局可以成為本市青年文創資源整合平台，打造「桃園青年職人品牌」。