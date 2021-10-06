台北市長柯文哲6日表示，北市今有1例境外移入案件，是1名女機師，打過2劑莫德納，原本CT值33，後來變成22，病毒量上升，她育有2名女兒，因此北市2個國小停課，直至12日再復課。

柯說，北市今確診案例無本土，而是1例境外，這名開飛機的媽媽打過2劑莫德納，最後1劑是8月6日所打，最近有飛美國、新加坡，9月27日至10月1日返台居家隔離5天，接著自主健康管理，做的PCR篩檢CT值33，昨、今天做很多檢查，後來重做PCR篩檢CT值變22，代表病毒量上升。

柯說，不曉得是在美國還新加坡感染，回台居檢5天是潛伏期，當結束時還沒出現病毒，10月1至5日再測就陽性發病，所以不保證打了2劑不會被感染，凡CT值28以下有很大的感染力，打疫苗還是可能會傳染別人，只是不容易死掉或住進加護病房、比較不會被感染。

柯說，女機師的2個女兒是才藝班，分別讀文山區、大安區的國小，基因定序還沒出來，是否為Delta還不知，同班同學都居隔5天，台灣表面ok，但不小心還是有境外移入，台灣終究不可能不跟全世界來往，疫苗打到一定程度、防疫減輕，但隨時要機警，有問題就處理，盡量社會恢復正常。

北市府補充，針對北市2國小生的校園防疫作為，A國小班級學生28生，他班3生，教師12人；B國小班級學生28生，扯鈴隊8生，課後班12生，教師9人；某文理補習班：班級學生12人，老師2人，全數採「自主健康管理」。

北市府說，停課日期從6日起至10日，12日復課；2校校園場地開放自即日起停止開放，12日恢復，停課學生老師為自主健康管理，並陸續通知於今日進行採檢，停課學生老師採線上教學，2校均已做過演練，且盤點足夠載具。

柯說，美國鐵了心要讓新冠流感化，感染人數跟死亡人數雖相當多，但仍想挺過去，達到集體免疫，目前台灣有很大力氣圍堵邊境封鎖，維持低感染狀態，但怕會有1、2例突破。

柯說，目前北市居隔185人，他想說奇怪，很久沒確診怎還很多隔離？因坐飛機回來，若確診案例都送進居隔，大部分同坐一台飛機，是池魚之殃被抓去居隔；北市7家醫院昨PCR篩檢1233人，陽性0，原本周一至周日上午下午都可做，但現在慢慢減量，周一至周六上午做，不減，疫情趨緩再慢慢減，且戰且走。