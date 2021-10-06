網紅「nanaQ」在網路上分享自己健康極簡的生活，聲稱以清水洗澡、如廁不用衛生紙等，卻被網友抓包言行不一，許多舉動都是在自打臉，引起一面倒批評，日前她驚傳健康亮紅燈，心跳剩30緊急送醫，爆料護理師疑似因為失誤，造成她的狀況好得很慢，對此，該院護理師也氣得反擊。

NanaQ先前送急診，事後在社群平台貼出一張對話截圖，親友向她還原她在醫院的情況，表示出院前半小時，家屬發現點滴沒在滴，去問護理師，對方才回答：「啊，剛剛不小心按到了。」經過調整之後，NanaQ的狀況才好轉，疑似揭露了護理師的疏忽。

據《ETtoday》報導，NanaQ送醫當天值班急診的護理師，在看了發文內容後十分生氣，控訴NanaQ說的話完全不是事實，更反控NanaQ和其家屬態度不佳，「拿嘔吐袋給她的時候還堅持不用，硬要吐在地上，她的家屬也暗示他自己也是醫護人員，新聞上的截圖完全不是我學妹當下說的話。」

護理師認為NanaQ直接扭曲原話，讓她相當不滿，幫忙爆料的網友更怒嗆：「是因為極簡風過頭，走火入魔，覺得使用嘔吐袋浪費嗎？吐在醫院地上，你怎麼不自己趴下去清。」最後更無奈表示：「生病不舒服很痛苦，我們知道也體諒，但我們也無私奉獻，替這些人把屎把尿，我們非親非故，為什麼還要刁難？」