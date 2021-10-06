基隆市消防局暖暖分隊新建廳舍今日下午舉行落成典禮。（陳彩玲攝）

基隆市消防局暖暖分隊原址鄰近平交道，時常遇上火車通行，救災動線不佳，加上建物已使用逾20年，有耐震能力不足疑慮，中央補助近8000萬預算、市府自籌3000多萬，於2019年進行重建，今天舉行落成典禮，新址位在暖暖區正中心，可確實縮短救災時程，強化地方救災能力。

林右昌致詞時表示，暖暖分隊不僅是目前全市最漂亮、舒適的消防分隊，各項設施都是國家級標準，在規畫時也融入防災元素，除了是一般消防分隊使用外，萬一有重大災害發生時，可結合暖暖運動公園、暖東苗圃作為民眾緊急避難收容場所，讓民眾生命財產安全更有保障。

林右昌強調，基隆這幾年能用很少的經費做這麼多事，有一關鍵，就是在規畫時把很多需求綜合考量，以小搏大、用小錢發揮最大的效益，他提及，暖暖消防分隊就是最好的證明。

消防局長陳龍輝指出，新建暖暖消防分隊廳舍4層樓高，坐落於暖暖運動公園旁，佔地1875平方公尺，廳舍採斜屋頂設計，融入當地山勢條件，而建築物以鮮明的紅色屋頂與灰色主體對比，展現消防建築物強烈的存在感，讓民眾感受消防據點坐落於此的安心感。總工程經費1億1281萬元，其中內政部消防署補助7963萬元、市府自籌約3317萬元。

消防局表示，新建暖暖消防分隊是本市第一個融入防災元素的廳舍，可利用天橋通道將防災物資運送至防災公園，於重大災害發生時，結合暖暖運動公園轉化為民眾緊急避難收容場所，或是作為救災行動前進據點，另於廳舍4樓設置有防災倉庫及救災遙控無人機控制中心。