新加坡星展銀行(DBS)預測，由於外人直接投資(FDI)與出口雙雙增加，再加上數位化為助力下，越南2022年經濟成長(GDP)有機會上看8%。

日前，星展銀行認為越南最煎熬的時期已過，因疫苗覆蓋率提高與新確診人數減少，越南景氣將在重啟開放時再見復甦。

其中，FDI在未來幾年仍將是越南經濟成長的主要引擎。儘管國際外商在2020年新冠病毒爆發時，大部分都面臨挑戰與威脅，但越南新的FDI在2021年前3季時，還是有相當的商業韌性沒被疫情嚇跑。

DBS指出，越南在2021年受病毒影響較嚴重，儘管在2020年抗疫得宜，但2021年第3季經濟成長與2020年同期相比，竟大幅衰退6.17%。因此，越南2021年GDP也從原估5%大幅下修至1.8 %。同時，2021年需求拉動力減弱，通膨可能也會從原估3.3%降至約2.1%。

展望未來，越南2021年第4季與2022年，當經濟進入一種疫情的新常態時期，還有新冠疫苗協助下，經濟前景會更好，2022年GDP可望大增至8%，比先前預估的6.8%還要好。

因為新冠疫情影響，數位化加速革新，有助提高生產力外，也可讓當地產業升級。2020年，越南雲端運算市場超過1.3億美元，預計到2025年時，規模將成長至5億美元左右。