商用車品牌FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT），積極參與「道路安全」公益活動，與南仁湖育樂股份有限公司攜手合作，將於7日上午10時30分至下午4時30分，在高速公路湖口服務區北上停車場舉辦「FUSO傳遞幸福，共轉未來」打氣活動，邀請全台努力運轉生活的運將們一同參加。

DTAT表示，凡至活動現場拍照公開上傳，並至台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司官方Facebook或Instagram按讚，即有機會獲得限量「FUSO幸福補給包」乙份。

此外，為響應交通部10月交通安全月，DTAT於10月推出一系列相關道路安全活動，除了本次「FUSO傳遞幸福，共轉未來」打氣活動外，接下來將有針對父母及兒童的道路安全營—「FUSO志童道合，共轉未來兒童交通安全宣導」，透過職業模擬教導學童認識大卡車的死角及內輪差和道路安全的重要性，「FUSO HERO安全駕駛訓練營」也同步登場，將透過學科運用真實案例，讓貨車車主認識防禦駕駛的重要，並規劃術科實駕闖關游戲，由專業教練教導學員處理各種路面突發狀況及節能駕駛技巧，多元豐富的系列活動，邀請全台運將一同響應參加。