裕隆日產汽車（2227）為響應經濟部振興經濟方案，宣布自8日起至31日止，推出「NISSAN振興8倍送」車主返廠優惠活動，車主凡於期間內返廠持實體振興券消費滿千（以上），可獲得八倍紅利點數，最高8000點數回饋，車主同時可參加限量88名8000元保修金抽獎活動。另外，以實體振興券結帳金額滿3000元（以上），還可再獲得滿額回饋最高300元的10％定保金，且於下次回廠定保時即可直接使用定保金折抵300元，若再搭配輪胎加價購使用8800點可再折抵300元，共計可省600元。

近日國內疫情趨緩，裕日車表宣布，凡自8日起返廠車主，即可以實體振興券或搭配現金、信用卡購買多項限量精品，例如，持200元實體振興券即可購得原價360元的NISSAN彈蓋手提水壺、或是原價380元的NISSAN衣鞋收納袋；另外，以1000元實體振興券或搭配現金、信用卡即可購得原價2000元德國alfi玻璃內膽保溫壺等超高優惠，讓車主返廠使用振興券消費之餘，同步享受裕日車提供給車主的專屬優惠。