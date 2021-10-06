現在科技非常發達，有不少方便人們生活的發明出現。最近日本一名網友買了一個可以遠端操控開關燈的裝置，他滿心期待地試用，並拍攝實際操作的影片想要分享給大家，豈料裝置才啟動沒幾秒，就瞬間連同電燈開關的外殼一起掉在地上，讓眾人全都笑翻了。

根據《ねとらぼ》報導，日本網友「@tukinowagamo」近日在推特上分享一段影片，表示自己花費3000元日幣（約新台幣756元），買了一個遠端裝置，把它安裝在電燈開關旁邊，只要透過手機，就算再遠處也可以輕鬆開關燈。

而推主也PO出實際操作的影片，只見畫面中，這個遠端裝置先是伸出一根「小手指」，並且緩慢地按下開關按鈕，原本進行得還十分順利，沒想到下一秒卻突然神展開，裝置突然扯下開關的外殼、一起掉落在地上，這個沒有預料到的結果讓推主感到十分傻眼。

推文曝光後，不少網友都忍不住大笑出聲，紛紛留言吐槽：「開關OFF瞬間變成外殼OFF了」、「這難道是一次性的裝置？」、「這用力過猛了吧！」、「好像拚命加班、全辦公室最後一個關電燈的上班族」、「這真的不是『遠端拆卸裝置』？」、「笑到我鼻涕都噴出來了」；但有人也買了這個遠端裝置，並給予建議，表示只要在安裝裝置之前先墊上緩衝物品，就可以避免這種尷尬的窘境。