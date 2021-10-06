響應天主教澎湖惠民醫院重建計畫，澎湖白沙國中師生發揮創意製作銀合歡筆1000支捐贈，當作《九九重陽愛久久》義賣活動的限量禮物，「集愛成筆」行動贏得最熱烈掌聲。

澎湖長壽島高齡化，全縣老年人口1萬6000多人，佔總人口數比率16.8％，高居全國第4名；獨居老人比例更是全台之冠。

離島醫療資源匱乏，天主教靈醫會於民國43年漂洋過海到澎湖興建惠民醫院，提供了在地超過3成老人照護量，如今這長照機構已老舊破損，興建新院所亟待社會各界伸援手。

惠民醫院即將舉辦「九九重陽愛久久」義賣活動，白沙國中校長葉天文及生活科技老師許宸安號召全校學生們熱情響應，展開集愛成筆行動。

師生們看著長滿校園的銀合歡樹木，化腐朽變神奇注入新生命，將環保融入生活，發揮「做、用、想」的創意，就地取材開發了文創商品銀合歡筆。

收集銀合歡材料活化再利用，全校師生動手加工製作，歷時近3個月這滿載著愛與信心的1000支銀合歡筆誕生了。

6日白沙國中師生將銀合歡筆捐贈惠民醫院，院長陳仁勇及韓國乾修士代表接受，感謝這集愛成筆行動，彷彿深根澎湖的銀合歡就像當年義大利神父們堅持留下的愛。

澎湖惠民醫院表示，10月6日起至11月6日為期1個月推出《九九重陽愛久久》限量認捐義賣活動，認捐999元即贈銀合歡對筆1套2支，期許拋磚引玉號召一起為澎湖醫療長照奉獻心力。