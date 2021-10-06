總統府前發言人丁允恭酒駕肇事案獲不起訴處分，台灣基進立委陳柏惟也遭爆曾在10年前駕車撞傷人後，卻選擇肇事逃逸。國民黨台北市議員羅智強6日在臉書開酸，一個酒駕沒罪，一個肇事逃逸，塔綠班都是這種貨色嗎？若綠色是原諒的顏色，那塔綠班就是低級貨色。

羅智強今天在臉書表示，陳柏惟被爆料肇事逃逸，承認確有其事，卻還能反批這是爆料者的奧步，但他反問陳柏惟「你開車撞人落跑是鐵的事實，有人揭發事實，還能反咬別人是奧步？」

羅指出，另一個讓人看不下去的是丁允恭酒駕肇事無罪，檢察官予以不起訴處分，「告訴大家，是一個很明顯的違法縱放，檢察官很明顯的就是在看黨證辦案。」因為今年2月桃園也發生類似個案，情形跟丁一模一樣，但是桃園檢察官依然起訴，並且最後判決有罪。

羅智強說，法官認為「酒測值必須要以公式回推到駕駛時的酒精濃度，是否超過0.25毫克」，也說「平衡測試只能檢驗駕駛控操能力，未及於駕駛中應有之『注意力』」。

羅智強說，依據目前實務公式，飲酒者每小時的酒精代謝率是（每公升）0.0628毫克，而丁的酒測值是0.23毫克。換句話說，只要丁是在開始駕駛後的19分鐘後才酒測，依據公式回推，他在開車時的酒精濃度就會超過0.25毫克，構成公共危險罪。

羅也說，丁允恭的肇事原因為「未注意車前狀況，碰撞前車」，顯然他的肇事原因是注意力不足，而非「駕駛控操能力」，根本與平衡測試無關。因此，檢察官不起訴丁允恭，連進入訴訟程序都沒有，是完全違背實務的標準，可說是「可恥，可悲！」

羅大酸，桃園這位被判有罪的民眾，誰叫你沒有民進黨黨證呢？「請大家跟我一起宣導，想酒駕，先加入民進黨」，「有人說，綠色是原諒的顏色，我要說，塔綠班是低級的貨色。」

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