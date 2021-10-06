港星周慧敏（Vivian）以高顏值和絕佳氣質，擁有「玉女掌門人」的美名，保養有術的周慧敏沒讓歲月在臉上留痕跡，也讓她穩坐美魔女代表，而陸網今（6日）則瘋傳周慧敏工作側拍的無P照，周慧敏對著鏡頭露出淡淡微笑，身穿平口露肩洋裝的她，模樣氣質又超仙，53歲仍擁絕佳狀態，相當不科學。

照片中，周慧敏身穿白色半透膚的露肩洋裝，大方曬香肩和白嫩美肌，頂著招牌黑長髮的周慧敏，氣質地坐在鋼琴前拍MV，周慧敏輕鬆駕馭無P鏡頭，她肌膚白嫩、零細紋，保養有術的周慧敏身材纖細，沒讓歲月在臉上留痕跡，工作側拍照仍狂噴仙氣，完全看不出是53歲的熟女。

周慧敏工作側拍的無P照曝光。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

身為「玉女掌門人」的周慧敏不只擁有超防腐的凍齡顏值，她還有一雙纖細長腿，周慧敏美到零死角，絕佳狀態讓人看不出她已53歲，而周慧敏除了是美魔女代表外，她也是著名的影歌視三棲的實力派，周慧敏演藝成績橫跨唱片和大小銀幕。

周慧敏在1986年參加香港電台主辦的業餘DJ大賽出道，並加入電台DJ行列，演藝事業橫跨唱片和大小螢幕，如今周慧敏已在演藝圈活躍30多年，不只成績風光，周慧敏絕佳的氣質和美顏更是不輸當年。