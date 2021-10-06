振興券租車助攻國旅啟動！裕隆集團旗下格上租車全面總動員，租車與共享車推出5000元折價券，APP訂車最低1250元的優惠，包車旅遊、訂閱車及中古車也祭出加碼五倍券折價或免費送里程，期望擔任國旅最佳隊友，全方位滿足消費者各類出遊需求。

格上租車表次，「五倍券加碼大禮包」自10月7日全面開跑，搭配五倍券於8日正式開放使用，先送出自駕旅遊租車及共享車5000元折價券；消費者只要加入格上租車或格上車共享LINE官方帳號，就能領取格上Go Smart APP的「五倍券加碼大禮包」，短期租車及汽車共享都能用。

格上指出，自駕旅遊的振興券優惠配合年前最後一個國慶三天連假也適用，消費者透過APP線上預約短期租車，除可使用優惠券，還能額外享有線上直接折抵2.5％，自12日起，相當租車24小時不挑車型只要1250元，還能在APP選擇使用紙本或數位五倍券付款。

針對共享族偏愛的無人租車，格上車共享也送出價值2000元的折價券，搭配國慶假期後新一波平日租車零元的超級優惠措施，預計將創一波共享用車熱潮；而三個月一期的格上車訂閱也有訂車就送500公里免費里程的振興措施，全面力挺國旅出遊。

格上表示，除自駕旅遊外，不須自己開車的包車旅遊，格上也有旅遊專車方案收紙本五倍券，提供10小時現折2000元的振興優惠；如果想換車，格上一手中古車更殺出憑數位或紙本五倍券購買中古車，就能折抵3萬元車價。