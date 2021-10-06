台北華國大飯店10月31日原址即將停止營業，待2023年與台北捷運共構新館建成再重新接待旅客，館內知名潮廣餐廳「帝國會館」也將轉址營業，再以招牌烤鴨饗宴服務饕客。為讓顧客再次回味經典，帝國會館即日起推出「華國必點菜色」，並提供滿額贈禮，與大家相約2023士林捷運站再見。

迎接餐廳內用限制放寬，帝國會館推出一系列必點菜色，網羅歷年來深受貴賓喜愛的人氣料理，集結成必吃8人桌菜，及必吃單點珍品海鮮，希望讓老饕再次回味。「8人必點桌菜」須提前一天預訂，每位850元、已含服務費。

於帝國會館用餐消費，無論內用、外帶單筆消費滿500元即贈送客房旅行沐浴組乙組 ，內有Forte台塑生醫洗沐四件組、浴帽、刮鬍刀，加購價100元，並以象徵喬遷的喜慶紅色鐵盒呈裝，滿1000元=再送一組、滿1500元即共送三組，累計無上限，後續也將贈送更多華國味道的禮品。

配合五倍券上路，華國用餐滿額再加碼贈送線上購物禮金。內用單筆消費滿3999元即贈送購物金1000元、包廂消費滿15000元贈送1500元購物金、外帶消費滿2999元再贈送500元購物金。滿額優惠除酒水消費外，皆有同步累加贈送，等同內用消費滿4000元可得8組旅行沐浴組及1000元購物金。