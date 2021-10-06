今年在疫情影響之下，健康意識抬頭，餐飲業也是最受疫情衝擊的第一線產業，為求產業創新，品牌不應再只是以一家「餐廳」自居。美威鮭魚逆勢展店，攻占加盟連鎖市場，首度進駐親子家庭、上班族群居多的桃園家樂福經國店，成立全台第一家加盟店中店，也是第一家大坪數的店面。10月9日將舉辦開幕活動，特別推出適合親子享用的「嫩烤鮭魚起司咖哩飯」、廣受女性喜愛的「泰式嫩烤鮭魚菲力」等，看好疫情下的健康趨勢。

美威鮭魚表示，透過穩定的營運與獲利模式，通過市場考驗後，於今年決心在台灣市場開疆闢土，招攬在餐飲市場擁有近20年連鎖管理經驗的澤翔餐飲集團，成為此次桃園家樂福經國店的加盟主。

美威鮭魚首度進駐親子家庭、上班族群居多的桃園家樂福經國店。（美威鮭魚提供）

MOWI美威集團亞洲區總經理吳欣志表示，目前全台5家直營店，在市場上都有不錯的評價，為衝出規模經濟，並持續創造品牌價值，今年很高興找到澤翔餐飲集團一起加入。鑑於後疫情時代來臨，過去人流多、靠近鬧區等優勢的黃金店面，反而成為高風險環境，與加盟主經多方協商後，將社區型在地商圈納入考量，因此首家加盟店址，選在民眾物資採買需求頻繁的家樂福商場。美威鮭魚專賣店預計1年內在全台加盟2家以上，3年內直營與加盟10家以上。