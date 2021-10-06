文化部文資園區「1916工坊」推出「國際插畫家聯展」，文資局長陳濟民（左1）頒獎感謝參展插畫家。（陳淑芬攝）

文化部文資園區「1916工坊」邀請國際插畫家推出「國際插畫家聯展」，文資局長陳濟民6日在活動記者會中表示，「1916工坊」是中部大型文化資產創業聚落，進駐有形及無形的27家文資團體進駐，為凝聚創意能量推出「國際插畫家聯展」，展現多元文資生活美學。

文化部文化資產局自2016年起設立「1916工坊」，目前遴選出文資創意及工藝業者共有27個團體進駐，其中文資部分包括有交趾陶、漆器。統籌經營策畫的台中科技大學副教授洪祺森邀請國際插畫家及國內知名文化資產插畫家，推出「回到遇見你的90度角－國際插畫家聯展」，在「1916工坊」與彰化生活美學館自10月9日至11月7日共同展出。

洪祺森表示，展覽結合台灣在地文化資產主題插畫，邀請包括有「義大利波隆那國際兒童書展」、「V＆A Illustration Awards」、「AOI World Illustration Awards」等三大國際知名插畫獎獲獎插畫家，匯聚包括台灣共22個國家、61位插畫家、313幅作品，希望透過創作者獨特的視角展現出世界各國的文化資產風貌，並為插圖兒童讀物開闢新途徑的創作道路。

此外並邀請在地方深耕努力的台灣文資插畫家代表張慶宗、陳慧珊、鄭夙雅等8名藝術家的23幅作品同步展出，描繪出在地歷史文化、傳統及生活的樣貌。