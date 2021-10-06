不老男神林志穎和愛妻陳若儀育有3子，分別是大兒子Kimi和雙胞胎兒子Jenson、Kyson，夫妻倆不時會在社群分享一家五口幸福生活。林志穎8年前帶當時才4歲的Kimi參加親子實境節目，可愛模樣讓他瞬間變備受期待的人氣星二代，但節目收官後林志穎也減少Kimi公開露面機會；不久前林志穎曬出替Kimi過12歲生日的合照，身高居然已快追過帥爸，讓粉絲超驚喜。

林志穎出道超過29年，除了是會演戲會唱跳的藝人外，還跨足運動領域當賽車手，更是一名成功的企業家，還有嬌妻跟3個寶貝兒子，被外界譽為真人生勝利組；林志穎平時有什麼新奇好玩的事物，也都不吝嗇和網友分享，上個月中旬他們一家人替大兒子Kimi過12歲生日，他和愛妻陳若儀都在微博曬照，一家五口看起來格外溫馨又甜蜜。

Kimi當年可愛模樣，至今仍是許多觀眾心中的最萌星二代。(圖/ 摘自微博)

2013年時林志穎帶Kimi參加親子實境節目《爸爸去哪兒》，年僅4歲的Kimi留著一頭馬桶蓋齊留海髮型，臉蛋和帥爸一樣精緻，還有一雙水汪汪大眼睛，Q萌模樣迷暈一片觀眾；從林志穎PO出的最新父子合照，雖然只有背影但Kimi身高居然已快追過他，據悉林志穎身高172公分，目測Kimi身高至少也有166公分，才12歲就暴風成長，令粉絲都很驚喜。

上個月Kimi過12歲生日，林志穎曬出父子合照，Kimi身高居然已快追過他。(圖/ 摘自夢想家林志穎微博)

其實在節目結束後，林志穎希望Kimi能專注學業，漸漸減少讓他出現在螢光幕前，只有在節目後面幾季偶爾客串，之後為了保護他，林志穎和陳若儀曬全家福時，都會把Kimi的臉遮住，因此時常讓粉絲敲碗，想再一睹Kimi可愛Q萌的模樣。