總統蔡英文接受《外交事務》雙月刊邀請撰寫專文,國民黨立委陳以信質疑,為何署名的頭銜稱「台灣總統」。對此,總統府發言人張惇涵表示,蔡總統正式投書是用President of the Republic of China (Taiwan) 之名義,至於相關期刊的編輯我們尊重。

蔡英文以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題撰寫專文,《外交事務》雙月刊登出的蔡英文頭銜是台灣總統(President of Taiwan)。陳以信質疑1999年時李登輝總統在外交事務上登文章,署名為中華民國總統(president of Republic of China),為什麼兩人頭銜不一樣?

陳以信認為,李登輝既然能以「中華民國總統」的身份在《外交事務》登文,代表這是可以被接受的頭銜,為什麼蔡英文不使用相同的頭銜?她應該要對國人說明,為什麼不用這個職稱?

對此,張惇涵表示,蔡總統是中華民國台灣的總統,正式投書也是用President of the Republic of China (Taiwan) 之名義,至於相關期刊的編輯我們尊重。「實際上,許多國外媒體報導,也時常使用Taiwan President來稱呼我國總統」。