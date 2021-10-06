各大飯店業者看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，住宿、餐飲、甚至溫泉券優惠都紛紛釋出。曾蟬聯「全台最美飯店」的台東池上日暉國際渡假村則看準台東慢活的旅遊型態，房客在明年4月30日前使用期限內在官網預訂任1款住房專案，就能享選擇續住任何HOTEL房型使用5000元五倍券就包早餐入住，續住若以最大可選4人房來說，每晚1泊1食原價7800元，現省2800元，且無論實體紙本、信用卡、行動支付（LINE PAY、APPLE PAY、街口支付、台灣PAY）皆適用此優惠。

除了住宿優惠，日暉還推出使用五倍券購買的「溫泉套券」優惠，原價1萬500的「神仙湯戶外風呂券」1套30張，用5000五倍券即可入手，相當於下殺4.7折，平假日皆適用且無使用期限，就能享受池上境內唯一的溫泉，在佔地330坪露天風呂神仙湯的6大主題泡湯，體驗花東縱谷碳酸氫鈉泉的療癒時刻。此外，預計於10月底上線的台東消費券，屆時透過加入日暉官方[email protected]領取電子消費券，於官網預訂任一住房專案，現場出示手機憑證，每晚可再折300元。

佔地百坪的神仙湯風呂是池上唯一溫泉。（日暉國際渡假村提供）

福容大飯店旗下多間分店推出雙十住房更結合五倍券優惠，桃園店推出5688元住房專案，持5000元紙本五倍券入住，即可獲得價值萬元的大禮包，3999元即可入住福容桃園機捷A8店，額外使用1000元五倍券，可升等18坪奢華行政套房，若再使用1500元五倍券，可享價值2280元+10%的浪漫雙人套餐。

長榮桂冠酒店（台中）推出「振興五重奏住房專案」，10月8日至12月31日期間預訂此專案，每房每晚只要3099元起，含咖啡廳早餐2客，並享好康五重奏，分別為不分平假日憑五倍券支付房價，可依房型折抵300至500元，而登記住客名字諧音為ㄓㄣˋ或ㄓㄥˋ／ㄒㄧㄥ或ㄒㄧㄣ享升等套房（一房一廳）、每房皆贈送一萬元客房振興券、每房再贈時尚悠閒美學會館加購價1099優惠券1張，以及依房型贈紙箱王小火車票2至4張，堪稱史上最厚禮的振興專案。

長榮桂冠酒店（台中）在餐飲部分也推出「滿千送3千」活動。（長榮桂冠酒店台中提供）

新竹豐邑喜來登大飯店針對預訂特別熱烈的紙本五倍券加碼回饋，10月8日至10月31日持1000元紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」消費滿1000元現折2000元的雙倍優惠，划算大啖5星美食Buffet。若在11月1日起至11月30日，持紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」用餐消費，每滿1000元可現抵1500元，依此類推。（五倍券優惠不適用於早餐、餐廳包廂、外帶商品、客房服務、合約團體及會議宴席）