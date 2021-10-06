在疫情爆發之前，許多民眾都喜歡前往社區活動中心高歌一曲，不僅是放鬆心情，也是 日常的社交活動。（羅東鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

隨著全台疫情降溫，相關防疫措施也陸續鬆綁，中央宣布從5日起開放KTV等場所有條件恢復營業，羅東鎮公所也跟著宣布從6日起全鎮的各社區活動中心可開放長者們唱歌，但必須要戴上口罩、自備麥克風套，讓長者們可以在遵守防疫要求下開懷高歌。

中央流行疫情指揮中心宣布自5日起，KTV等場所可有條件解禁，這讓許多民眾開心不已，終於可以約朋友一起到KTV大聲狂吼、好好放縱、開心一下。

羅東鎮公所主任祕書蔡宜潔表示，全羅東鎮65歲以上的老年人口大約佔了全鎮人口的17％，在疫情爆發前，大約固定會有1000名的長者會經常性地到社區活動中心唱歌，也成了他們日常生活中必要的社交活動。

蔡宜潔說，羅東鎮目前有21個社區活動中心，其中16個配有歌唱設備，讓社區民眾免費使用，但防疫管制期間，長者們只能關在家中，心情相當鬱悶，也少了習以為常的社交活動，情緒變得比較不穩定。

如今疫情趨緩，中央也宣布KTV有條件開放，鎮公所也緊跟在後，從6日起開放全鎮社區活動中心讓民眾前往唱歌，不過為了安全起見，仍有一些防疫規定，包括唱歌時必須戴好口罩、每個人必須有自己的麥克風套，換人使用麥克風時就立即更換；此外，雖然開放飲食，但是每個人的間隔距離仍須保持在一公尺以上，希望長者們在開心唱歌的同時，也能確保個人及他人的健康。