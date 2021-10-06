搶攻五倍券商機，台鈴智慧電車eReady推出二輪界最強補助方案，將價值5000元的五倍券直接放大至12000元，相當於比翻倍還更高，總共加碼高達7000元現值。不僅如此還可「超前享樂」，開放民眾不用等到紙本五倍券到手即可提前使用該優惠，讓您以最聰明、最划算的消費方式將五倍券效益放到最大。

各行各業搶搭五倍券熱潮，紛紛推出方案搶市，eReady建議民眾在評估手上的五倍券倒底何去何從的時候，可以用「計劃性消費」的觀點來思考，比如說原本即考慮要換電動機車的消費者，可以藉此契機將五倍券作「超額使用」，一次性消費花在較高單價的必需品以降低購入成本；並且，選擇具備「可提早使用」、「同業最殺」、「加碼有感」的方案，才是聰明的消費方式。

台鈴智慧電車eReady於即日起至11月30日止，推出業界最殺的五倍券方案，直接將價值5000元的五倍券放大為12000元，凡於活動期間內持5000元五倍券購入eReady Run或 eReady Fun者，即可適用本方案。此外，eReady體貼消費者提供「超前享樂」，若紙本五倍券還沒拿到手也沒有關係，現在就可以無券提前享受優惠折抵，待領到五倍券之後至門店補上即可，讓您輕鬆購車無負擔。

五倍券優惠遍地開花，以桃園市為例，在10月8日到12月31日期間，針對淘汰1到4期老舊機車改購置或新購電動機車，桃園市民若使用振興五倍券或價值5000元的 「桃園好市乘雙券」換購電動機車，除了可以獲得政府既有補助11000元~19000元外，可額外再申辦新台幣7000元的加碼補助金，加上台鈴的五倍券放大專案12000元，最高可獲得3萬8千元的優惠，入手eReady Fun最低只要36980元起，旗艦運動機種eReady Run只要50000元起即可輕鬆入手。