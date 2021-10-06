大陸限電政策，統一在昆山有投資，是否也造成衝擊？統一董事長羅智先今日表示，最擔心是的就是不穩定，運作到一半突然停電。

如果是穩定的話，有次序的在管理，什麼時候限電和限電的時程，企業就比較好安排，停電的時候停工，等假日時再開工，一來一往就扯平了，目前統一的運作很穩定。

至於大陸為何限電政策，羅智先說，大陸有很多聰明的人，會做這些決定有一定的道理。可以肯定的是，大陸這樣做應該不是胡亂作為，背後應該有一些脈絡，也不像現在外面評論這麼簡單，可能5年、10年後回來看就會比較清楚。