嘉義縣青年創業一站式平台「青年孵化讚」今天啟用，邀請在地青年團隊分享創業經驗。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府為支持青年發展並鼓勵回鄉，推出線上線下虛實整合的青年創業一站式平台服務「嘉義縣青年孵化讚」，6日下午在嘉縣表演藝術中心舉行啟動儀式，嘉義縣長翁章梁也宣布「青年創新創業獎勵補助計畫」開跑，每案最高補助40萬元，20到45歲的創業青年都可申請。

青年孵化讚整合產官學研資源，協助青年掌握創業資訊，提供育成團隊及業師輔導諮詢、政府計畫與資金貸款等創業資訊，勞青處表示，10月份開始育成團隊會主動接洽相關團隊是否有需要協助，也接受預約諮詢，今天也邀請陽光鵪鶉牧場（科盈食品有限公司）、小桌末桌遊、農泉畜產有限公司及奮起福企業有限公司4組嘉縣在地青年團隊分享創業經驗。

除青年孵化讚啟用外，今年嘉縣也首度推出青創獎補助計畫。「青年創業很多不只是累積金錢，更是累積經驗」翁章梁指出，只要你有創意、有想法，嘉義縣都歡迎你來提案，審查過後還有專業師資一路陪伴，創業頭到尾都有很多資源可以運用，讓青年回「嘉」打拚。

勞青處指出，補助計畫即日起受理到11月30日止，並分為「創業圓夢類」、「創業啟動類」及「經營優化類」三類別，申請人須為年滿20歲以上至45歲以下的中華民國國民，提案內容須結合嘉縣特色推出服務或產品；「創業圓夢類」補助募資金額10％、「創業啟動類」及「經營優化類」最高補助70％，3類別每案最高補助40萬元。