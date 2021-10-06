台東市汙水資源回收中心汙水處理符合標準，6日起正式營運，縣長饒慶鈴表示，台東市區汙水下水道接管戶已近800戶，未來預計接管20600戶，全縣接管率可達24.91％，相信可改善市區居住品質，環境永續邁進一大步。

饒慶鈴6日由建設處長許瑞貴陪同，視察台東市水資源回收中心、太平溪左岸豐里橋至新豐里橋道路改善工程等情形時表示，1個進步的現代化城市，垃圾自主處理及汙廢水系統是最重要的指標，台東水資中心正式營運，為環境永續經營腳步做見證。

台東市區汙水將經由桂林南路進入水資源回收中心，經處理後放流至太平溪、大海，並結合周邊綠美化，整體改善景觀，台東市區汙水下水道接管戶已近800戶，未來預計接管20600戶，可達全縣接管率24.91％。

許瑞貴說明，台東市水資源回收中心已取得環保局核發的排放許可，所收集的民生汙水經淨化處理後，符合排放許可標準並正式排放，放流水質BOD、COD、SS削減率各為74％、72％、94％，達良好淨化成效，也期待未來做為學校戶外教學及環境教育場域。

此外，為提升大豐地區交通便利性，縣府預計投入共約6000萬元，接續辦理左岸水防道路及仁義北路改善，左岸水防道路做加高並拓寬等工程，完成後豐里橋至新豐里橋環狀步道將更完善。

建設處表示，太平溪右岸一路通自中華路口向上改善仁義北路，將分兩期辦理，兩案工程全由縣府自籌經費辦理，計畫於明年底完成，仁義北路道路施工改善期間諸多不便，並請鄉親體諒。