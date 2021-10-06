近年面對新冠病毒疫情的衝擊、地球暖化所造成的氣候變遷與咖啡國際價格不穩等因素，咖啡生產者陷入轉作其他農作物或離農的窘境；加上以往「直接貿易」所需的貨物量與現金流，對於多數小規模的生產者及烘焙者而言，生存更加艱困。

國際新創企業TYPICA首創全球唯一線上咖啡交易平台，於2021年10月正式在台上線，突破以零時空、價格透明、產銷直接交易，且大幅調降咖啡生豆交易的低消門檻，從貨櫃（18噸，300麻袋）改為一麻袋（60公斤），創造出一個「讓好咖啡一直都很好喝，並成為世界上最幸福飲料」的綠色永續咖啡經濟平台。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人在2020年喝掉28.5億杯咖啡，人均喝掉約104杯，不但咖啡館密度高居全球第一，對咖啡的需求更是逐年攀升。

在咖啡市場，由於供需平衡的變化和投機資金的流入，咖啡的交易價格容易出現大幅波動，再加上咖啡是一種難以確保穩定利潤的作物，促使生產者不斷流失，導致咖啡上游日漸失去多樣性。而TYPICA的使命之一就是幫助咖啡生產者減少經濟衝擊，增加直客購買機會，不僅促進生產者的經濟獨立、擴大就業和提升生活水準；甚至協助建立學校和醫院，並改善發展中國家咖啡小農的當地生活。

近年新冠病毒疫情的衝擊，也大大影響咖啡生豆的流通與消費模式。TYPICA調查發現，生產者與烘豆師未來的發展性，與「是否進行事業DX（數位化轉型）」息息相關。由於疫情無法親自走訪產地，因此讓生產者與烘豆師可在網路上相互聯繫的平台，其存在的價值更是與日俱增。

TYPICA以咖啡生豆的流通透明化為目標，不僅將所有流通的價格細節皆公布在平台上，讓遍布全球的咖啡生產者與烘豆師可自由進行「100％直接交易」。同時，以一袋60公斤麻袋為低消單位，對中小型的烘豆業者來說，無疑是一大福音。 TYPICA自2019年11月開始推出服務後1年內，即成長為擁有全世界12國、2000位以上生產者與烘豆師網絡的平台；在亞洲，2021年4月先行上線的日本，短短三個月便吸引超過800位的烘豆師註冊使用中，TYPICA計畫在未來一年內發展成為擁有59個國家、3000位以上會員的平台，將社群網絡擴大至荷蘭、英國、法國、德國、義大利、西班牙、丹麥、挪威、韓國以及台灣等。展望2025年之前，TYPICA目標將變成擁有全世界70個國家、5000位以上生產者和烘豆師的社群網絡。

自10月國際咖啡日起，TYPICA將開始對韓國、台灣以及歐洲全境提供服務，為加速咖啡產業對TYPICA平台的瞭解，將於10月13日晚上7點舉行線上發表會，邀請TYPICA創辦人山田彩音小姐與台灣知名Oasis Coffee Roasters、Coffee Intro及Pharos Coffee的烘豆師一同分享台灣精品咖啡業界的現況與展望，更邀請來自南美的咖啡生產者，進行三方對談，並針對精品咖啡進行杯測。