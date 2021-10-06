疫苗接種普及全球景氣逐漸復甦，有鑑於聯準會政策轉變，短期波動可能加大投資市場變化，銀行提供投資方式要更即時、更多元，才能滿足民眾需求，其中台新近年來致力推動線上交易功能優化，根據該行大數據資料顯示，上半年行內基金交易，台新行動銀行APP及網路銀行佔比超過九成，已經成為民眾最常使用的通路，疫情改變民眾的投資交易行為，顯得相當迅速。

台新銀行執行副總經理黃培直表示，在疫情影響下，凸顯線上投資平台的便利與重要性，這次線上基金申購流程的多項創新，皆以客戶體驗為優先，進行多次深度訪談，四大主軸為省心、安心、貼心、用心，設計自動化線上基金服務。例如在基金主頁加入市場歷史績效排名資訊，優化基金搜尋篩選機制，及受民眾歡迎的「定期定額日日扣」服務，每月1～31日均可設定扣款，取得投資訊息和交易都更加輕鬆及便捷。

同時提供12月31日前定期定額購買基金，可獲申購手續費三折優惠，搭配定期定額「折折稱奇」優惠專案，手續費最高可再減50元。

黃培直強調，近期推出的「理財速GO易」功能，打破時間與空間的限制，讓民眾投資理財交易不受疫情的影響，只要事先至分行簽署「理財速GO易」服務約定同意書並開通理財諮詢服務，就能輕鬆在家享有台新銀行專業團隊的理財諮詢服務，透過台新行動銀行APP或網路銀行即可輕鬆下單快速完成交易，簡單、安全又方便。

台新銀行說明，該行財富管理業務屢獲獎項肯定，除榮獲PWM/The Banker「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」外，也獲得The Digital Banker「最佳台灣富裕人士財富管理獎」、今週刊「最佳財富管理獎」、「最佳智能理財獎」等國內外多項大獎。這次投資新功能上線，提供多項基金手續費折扣，邀請所有民眾共同體驗，期持續以認真和專業精神，提供最貼心的服務，致力成為民眾投資理財的智慧好夥伴。