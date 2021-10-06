玉山長期投入學術教育與人才培育，（5）日攜手國立臺北護理健康大學打造全新「音樂與藝術專業教室」，由玉山銀行董事長黃男州、玉山文教基金會執行長王志成、北護大校長吳淑芳、副校長黃俊清、前校長謝楠楨共同出席啟用典禮，現場伴隨玉山室內樂團獻上祝福，北護大師生也以音樂演奏分享感恩與溫暖。

玉山銀行董事長黃男州表示，在防疫及高齡化趨勢下，社會對護理照護在質與量需求也逐年提高，護理人員是白衣天使，不只要照顧病患的健康，更需要付出愛與關懷，本次結合企業與學校的力量，希望莘莘學子透過音樂藝術的陶冶，成為以人為本的護理人才。去年成立的「玉山培育護理人才獎學金」也持續與10所學校合作，鼓勵護理科系學生厚植專業能力、守護民眾健康。

臺北護理健康大學校長吳淑芳表示，護理人才的養成包含專業課程與多元通識教育，在學生時期所累積的音樂藝術養分，會讓學生更有力量與智慧面對實習及醫療現場的壓力與挑戰。感謝玉山繼去年捐百萬協助學校推動清寒、弱勢學生援助計畫，今年再度支持學校改善音樂與藝術專業教室，開放全校學生皆可選修的藝術學門課程已規劃於新教室上課，預期將帶給學生不一樣的學習體驗。

「音樂與藝術專業教室」運用溫潤木質牆面搭配黃、綠色調，創造一個簡約、溫暖、舒適的空間，讓師生們輕鬆自在地分享音樂藝術、擴展身心靈的深度與廣度。音樂教室配備高質感的音響與專業吸音設備，將可細膩的呈現樂音特色並展現音樂的力量，學校規畫未來教室不只在教學使用，也將成為師生、社區的藝文學習與展演場域。玉山長期關注ESG永續發展，將持續秉持著愛與關懷的精神，投入對社會、環境正向發展的領域，共創更美好的社會。