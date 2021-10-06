香港恒指6日午後表現疲軟，最終收跌0.57％，報23966.49點，失守24000點大關。恒生科技指數收跌1.5％。

當日石油股表現強勢，中國石油收盤上漲超過4％，中石化漲超3％，中海油漲超2％。科技股普遍下挫，恒大汽車跌15％，恒騰網絡跌近8％，京東健康跌7.5％。

香港恒指6日開高走低，截至午盤，恒指跌0.46％報23992.99點，國企指數跌0.90％，紅籌指數跌0.28％。

恒指6日午盤跌0.46％ 失守24000點
《國際金融》10年期債息漲破1.56％ 美股三大指期大跌1％
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