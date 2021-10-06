恒指6日收跌0.57％ 石油股強勢 科技股下挫 17:232021/10/06 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒指6日午後表現疲軟，最終收跌0.57％，報23966.49點，失守24000點大關。恒生科技指數收跌1.5％。 當日石油股表現強勢，中國石油收盤上漲超過4％，中石化漲超3％，中海油漲超2％。科技股普遍下挫，恒大汽車跌15％，恒騰網絡跌近8％，京東健康跌7.5％。 香港恒指6日開高走低，截至午盤，恒指跌0.46％報23992.99點，國企指數跌0.90％，紅籌指數跌0.28％。 恒指6日午盤跌0.46％ 失守24000點 《國際金融》10年期債息漲破1.56％ 美股三大指期大跌1％ #中石化 #收跌 #強勢 #香港恒指 #漲超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》信心不足 日經晨跌1％ 12:192021/10/06 財經 《國際金融》歐股晨跌逾1％ 科技股翻臉 16:342021/10/06 財經 《港股》科技、地產股下挫 恆指跌破24000點 11:282021/10/06 財經 《國際金融》銀行科技股強攻 歐股近11周高點 10:032021/10/06 財經 張錫：台股修正近尾聲 最快年底看到20000點 04:102021/10/06 財經要聞 科技股領漲 美股跌深反彈收高 道瓊上漲311點 05:532021/10/06 國際 台股逆轉勝 中小尖兵領漲 04:102021/10/06 證券．權證 《半導體》典範9月營收續旺 Q3雙升登6年半高 14:352021/10/06 財經 智邦科技9月營收寫歷史第七高 15:342021/10/06 財經 台股黑翻紅 三大訊號亮了 04:102021/10/06 財經要聞 索羅斯基金：目前投資避開中國 料美國中概股退市 11:322021/10/06 財經 財經熱門新聞 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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