桃園市長鄭文燦6日上《寶島全世界》接受鄭弘儀專訪，笑著分享自己減重有成，3個月內從84公斤變73公斤，少了11公斤，全靠少澱粉、少消夜、多運動、多喝水，他也透露減重起因是兒子看到結婚照不認識爸爸，也捨不得丟年輕時的西裝，和妻子相約穿回舊衣服，順利達標。

鄭文燦說，從政容易跟選民、鄉親打交道或聚餐，加上跑場坐車、坐辦公室待久了，核心肌力都不夠，自己身高168公分，體重一度達88公斤、腰圍達95，胖臉又胖肚子，兒子看到他的結婚照片竟問新郎是誰，還說「不像爸爸」，加上西裝越穿越大件，舊衣穿不下卻捨不得丟掉，他坦言35歲結婚時僅65公斤，下定決心減肥。

鄭文燦分享，過去跑攤結束返家，消夜就是親子時間，最喜歡吃麵類，兒子都稱他是煮麵達人，但麵類都是精緻澱粉，且吃完就睡容易變胖，以前不忌口現在刻意減半，少澱粉、少消夜，他也在專業教練指導下，每周都有核心肌力訓練，45分鐘就滿身大汗，直呼超有效，加上疫情期間聚餐減少、跑場時喝大量水和茶，順利在3個月內甩肉11公斤，如今只剩73公斤，「但教練建議目標要到70公斤，會更結實！」

「減重後人清氣爽、負擔降低！」鄭文燦說，過去三高超過一點，如今紅字都不見，最重要是身體變輕鬆，讓主持人鄭弘儀也笑說：「大叔變歐爸，輕盈體態變好看，選總統也比較會贏！」鄭文燦笑言，妻子林俞汝不時提醒吃宵夜會破功，每天早上都會用手機紀錄他的體重，後來也跟著一起減重，從50幾公斤減了3、4公斤，2人約好要把衣櫥舊衣拿出來穿。

「小英說還可以再努力一點！」鄭文燦也分享，剛減肥時正好參加民進黨內會議，主席蔡英文當場要求拿出黨部的電子磅秤測量，結果為78公斤，小英不太相信，直呼壞掉了，還找來立委蔡易餘測驗，結果是104公斤，讓小英改要求蔡易餘減肥，否則要開除黨籍。鄭文燦笑說自覺害到他，答應送他兩台飛輪，相約一起騎給大家看，蔡則笑說自己以後要穿「開除黨籍、請勿餵食」的衣服昭告天下。