新冠肺炎疫情下，觀光產業受創甚深，台南市目前通報實施減班休息單位共計235家、1627人被放無薪假，所占比例最多為支援服務業，並以旅行社為大宗。隨著疫情趨緩，相較上一周，主要復甦的產業為支援服務業，其減班休息數減少5家、327人，顯示旅遊產業逐漸復甦。

根據台南市政府勞工局統計，台南目前減班休息單位數235家、1627人。在事業單位數上，最多的為支援服務業占48.09％、共計113家，其次是住宿餐飲業占28.09％。

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表示，在疫情未解封前，受限於出團禁令，許多旅行社營業額歸零，不得已只好採減班休息措施，雇主發不出薪資留住員工，又擔心人才流失，大多旅行社會申請勞動部推出的「充電再出發訓練計畫」。

蔡承鴻說，旅行社除了可以上勞動部的課程，他們公會也會協助會員組班上課、編排需要的課程，讓員工這段期間可充實自己，並領到補助訓練津貼。每次申請最多可達3個月，通常雇主也會將減班休息的期程配合此計畫，一次為期3個月。

好消息是跟上一周相比，台南實施減班休息的單位減少了28家、人數少898人，其中主要復甦的產業為支援服務業，總計減少5家、327人。

蔡承鴻提到，現在有一些場所及餐廳逐漸解封，遊覽車乘車數也放寬，未來搭上國旅券、振興五倍券的商機，預估10月起，國旅團會陸續出團，11月則迎來一波國旅市場大爆發，旅行社減班休息的單位數也會遞減。