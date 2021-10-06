持紙本五倍券至新竹喜來登「盛宴自助餐廳」滿1000元現折2000元。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

紙本五倍券預訂人數大幅超越數位綁定，各大飯店業者看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，陸續釋出各項優惠措施，新竹豐邑喜來登大飯店趁勢從10月8日至11月30日推出紙本五倍券現金折抵活動，幫民眾把五倍券放大十倍券，還能享受五星美食吃到飽喲！

新竹豐邑喜來登表示，因應中央放寬用餐限制，餐飲不再需要隔板，民眾亦可自行於自助餐取餐，為把握五倍券的消費商機，規畫推出年度最超值的加碼回饋，將五倍券放大折抵2倍的優惠活動。

10月8日至10月31日到喜來登「盛宴自助餐廳」用餐，最高享雙倍折抵，消費滿1000元現折2000元，幫民眾把五倍券放大十倍券，還能享受五星美食吃到飽。

11月1日起至11月30日，持紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」用餐消費，每滿1000元可現抵1500元。

新竹喜來登指出，五倍券優惠不適用於早餐、餐廳包廂、外帶商品、客房服務、合約團體及會議宴席。近日因應中央放寬用餐限制，餐飲不再需要隔板，民眾亦可自行於自助餐取餐，用餐將更於舒適，更多振興五倍券餐飲優惠請洽新竹喜來登（03）6206000轉接各餐廳或上官網查詢。