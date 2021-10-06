包含台股在內的全球股市第三季波動幅加大，使境內基金最新總規模略降，不過，台股基金熱度持續增溫，總規模來到新台幣3587.94億元，創下2009年11月以來的11年多新高。

復華投信建議，台股較震盪但評價具支撐，建議投資人無須因短期消息而過度恐慌，若擔心波動，建議透過定時定額或選擇具有日日扣款、逢低加碼、自動停利等加值定時定額機制來提高投資效率；穩健型投資人則可選擇平衡型基金，以較低的波動度來追求長期隨漲抗跌之表現。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，台股企業以外銷為主，較受國際需求左右，儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音，但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等，持續創造半導體新需求，加上台灣科技產業為全球核心供應鏈，支持台股長期走多，若因消息面干擾使市場修正，建議可逢低布局目前業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件，以及相關半導體供應鏈及車用電子、電動車趨勢概念族群。