南台灣交易熱，過去長年在六都交易量中墊底的台南市，第三季買賣移轉棟數6640棟，史上首見交易量超越台北市。房仲業者分析，過去房市發展都是由雙北市當領頭羊，現在則是平價又具備題材的區域當道，南台灣崛起態勢明確。

台北市在2004年至2010年間，每年買賣移轉棟數均超過6萬棟，此後逐年衰退，2016年更僅低至2.1萬棟，2020年才回升至3萬棟以上；反觀台南過去每年約在2萬棟上下，今年前三季已達2萬棟，台北市、台南市交易量差距快速拉近，今年第三季台南市的買賣移轉棟數首度超越台北市。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市過去景氣暢旺時，年度買賣移轉棟數通常都是台南市的二至三倍，台南市則因為市場較小，早年屬於封閉型市場，交易量一直都是位居六都之末，不過台北市房價已經到達一定門檻，加上區域內新增供給數量有限，交易量難以返回過去榮景。

台南市房價基期低，加上區域內的發展與企業投資題材不斷，交易量在今年6月首度超越台北市，今年第三季移轉量也高於台北市。台南市平均住宅單價從2017年每坪12.7萬元，逐步上漲至今年每坪17.4萬元，房價上漲幅度達37％，整體台南房市呈現量增、價漲的趨勢。

曾敬德表示，台南房市持續受惠南科效應發酵，帶動就業人口增加；北外環道路、台鐵地下捷運化及生活圈道路交通系統建設計畫等重大公共建設利多，大幅改善交通，帶動地區整體經濟及觀光發展，加上近年台南有許多新興重劃區推出，受到地價上漲等因素影響，建商設計規劃具管理的電梯大樓，新建案受到購屋人歡迎，帶動台南的房市交易量增溫。