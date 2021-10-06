2019年台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，開啟歷史新頁。10月是台灣的同志驕傲月，為了響應性別與人權及尊重多元等相關議題，台北大直英迪格酒店T.R Bar & Kitchen也推出自10月8日起販售的期間限定商品的「繽紛馬卡龍」，凡於11月30日前外帶外送「繽紛馬卡龍」，原價480元、「驕傲價」320元，每份將捐贈50元給2021年台灣同志遊行主辦單位「社團法人臺灣彩虹公民行動協會」，作為性別與人權及尊重多元等相關公民活動發展之用。

隨著性別、多元、人權與尊重等議題的發酵，許多人對於LGBTQ社群與六色彩虹之間的關聯也有更多認識。簡單來說，LGBTQ代表Lesbian（女同性戀者）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）和酷兒（Queer）不同族群；而紅橙黃綠藍紫六色彩虹也分別被賦予「生命」、「療癒」、「陽光」、「自然」、「寧靜」與「精神」的意涵。當然，所有族群都能得到身心靈的平靜，是身為人的共通想望與目標。

英迪格酒店所屬之IHG洲際酒店集團，自2014年以來已連續七年獲得人權戰線（Human Right Campaign）組織肯定為「促進LGBTQ族群平等的最佳工作場域」，代表集團長年對於性別與人權相關議題的支持。無獨有偶，在今（2021）年8月由全球旅宿訂房網站Hotels.com所公佈的「2021深受旅客喜愛獎項」中，台北大直英迪格酒店也榮獲了「性別友善金獎」，表示酒店在性別與人權相關議題的努力有目共睹。

每年10月是台灣的同志驕傲月，而當月的最後一個星期六則是台北同志遊行的日子。往年都會吸引世界各國遊客前來朝聖的活動，今年雖然受到疫情影響改以線上型態舉辦，但酒店仍然以實際的行動共襄盛舉。透過期間限定販售的「繽紛馬卡龍」，不僅將六色彩虹與其所代表的意義化為覆盆子（紅）、柑橘（橙）、百香果（黃）、抹茶（綠）、藍莓（藍）與黑醋栗（紫）等討喜的口味，每售出一組也將捐出50元給主辦單位「社團法人臺灣彩虹公民行動協會」作為日後相關議題的發展基金，以溫和而堅定的方式，和所有關心平等與多元的朋友，為美好的將來一起努力。