搶攻振興商機，怡客咖啡喊出「讓五倍券5000元變10800元」，大放送推出兩款振興優惠套餐及會員加值回饋等多元優惠組合，標榜讓民眾有感。同時，怡客咖啡並正式開設小坪數外帶店型，開在台北101大樓觀景台5樓入口處的新店將於10/8日正式營業，為怡客咖啡立足市場27年首次開設百貨店，亦為第一家外帶店。。

怡客咖啡新任總經理劉人豪表示，101觀景台怡客咖啡門市，飲品品項由一般門市的近50款選項濃縮精選至14款，餐點部分也精選出7款，以沙拉輕食等便於攜帶的品項為主。由於101觀景台的直達電梯禁止攜帶除了水以外的任何外食，怡客咖啡也將成為唯一可以從5樓帶上89樓的餐飲品牌。劉人豪並說，怡客101門市未來將成為外帶小型店的標準示範店，並依此規格發展連鎖。

根據東方線上消費者研究報告指出，消費者在預計使用五倍券的品項上，「日常餐飲」佔據第二名，共計43％民眾選擇，其中40歲以上民眾甚至有近5成選擇將五倍券使用在「日常餐飲」類別，為首選類別。為此，怡客咖啡加碼推出「讓5000元變10800元」的超值加碼活動，自10/8日起至10/31日，進行數位會員加值1000元，除可以得到1000振興加值金，更可以加碼獲得，2張價值80元的飲品兌換券及價值1000元的餐飲折價券，如果將手頭的5000元加倍券全數參加怡客咖啡數位會員會員加值加碼活動，即可獲得10800元的優惠。實體卡會員加值活動，則可以獲得5張價值80元的飲品兌換券，取其諧音為「五杯券」概念。

除會員加值優惠外，怡客咖啡全台門市同步推出兩款振興套餐，一款為價值300元的優惠套餐組，內含打拋豬肉蔾麥飯或奶油菠菜雞肉義大利麵擇一(160元)、主廚湯品乙份(40元)、飲品乙杯(80元)、帕皮斯比利焦糖脆兩片(20元)，只要一張200元振興券即可購買，一款為價值750元的雙人優惠套餐組，內含匈牙利牛肉起司蛋包飯乙份(200元)、香腸番茄肉醬麵乙份(150元)、凱薩嫩雞胸肉沙拉乙份(160元)、主廚湯品兩份(80元)、飲品兩杯(160元)，只要一張500元振興券即可購買，以上兩款套餐同時皆可使用數位振興券支付，套餐下殺66折，讓手上的振興券放大50％。

怡客咖啡10/1日起正式聘用新任總經理劉人豪，為怡客咖啡27年來最年輕的總經理，劉人豪曾任全聯福利中心及頂呱呱炸雞，擁有豐富的連鎖餐飲管理經驗，他到任後宣示將啟動怡客咖啡品牌改造計畫，從商品結構、顧客體驗、數位會員三方面著手，讓怡客咖啡再一次成為帶動台灣咖啡產業創新的動能。