NANA Flash控制IC廠群聯電子（8299）實踐ESG與綠色供應鏈不遺餘力，於6日與富威電力（Foxwell Power）簽署為期十年的綠電採購協議書，為節能減碳與地球永續盡一份心力。

「綠色供應鏈」在近幾年被全球視為企業與產業需要正視且攸關地球永續發展的關鍵指標。根據國際能源署（IEA）發布了《2021年再生能源市場動態》報告，2020年全球再生能源發電容量不受COVID-19疫情影響，大幅增加45％，達到近280GW，是自1999年以來最高的一年，顯示全球對於節能減碳與再生能源的重視。

富威電力董事長胡惠森於簽署儀式中表示，肯定群聯超前部署，達成為期十年的綠電採購協議簽署，同時強調，台灣能源政策目標中2025年再生能源占比拉高至20％，目前半導體、電機、電子等出口產業對綠電需求日益增加。此次與群聯的綠電交易，也代表群聯對地球環境的關懷與重視，令人佩服。

群聯電子董事長潘健成也於儀式中強調，本次採購綠電合計約1400萬餘度電，可減少約7159公噸CO2e（二氧化碳當量），排放量相當於種植595616萬顆樹木，約可供應4014戶家庭一年之用電。而經過這次的綠電採購合作，群聯的再生能源占比將達到10％以上，未來更朝著RE100（再生能源100％）的目標邁進。

群聯表示，這些數據不僅代表著群聯對於綠色供應鏈的執行，也代表群聯對於ESG與地球永續的承諾。未來群聯將持續關注節能減碳議題，透過由內而外的持續推進，希望為台灣與地球的「零碳排」目標共同努力。