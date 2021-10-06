南台灣眾所矚目的年度盛會－漢神巨蛋購物廣場14周年慶將於10/14(四)~11/9(二)盛大登場，今年再次與Hello Kitty攜手合作推出全台限定會員禮，與授權周邊商品，希望藉由此次周年慶嘻哈嘉年華的主題帶給消費者滿滿的活力，在2021年的尾聲也能將愛.希望與和平的正能量延續並傳遞下去。

漢神巨蛋購物廣場表示：隨著整體狀態回穩，今年漢神巨蛋為期27天的周年慶目標將設定為26億，較去年成長4％，且看好這一波振興券加碼消費商機，將全力衝刺第四季業績，此外，為了鼓舞員工士氣並配合政府規範，今年度轉型為線上造勢大會，透過網路力量凝聚全體員工的氣勢，以勇往直前的熱情與行動力迎接14週年慶的到來。

為了讓消費者感受不同以往的購物體驗，週年慶期間漢神巨蛋特別網羅特色快閃店進駐，包含10/19(二)~10/25(一)8F「超人氣IG美食展」，以及10/21(四)~11/20(六)7F 「我不是胖虎快閃店」，讓消費者體驗好吃好買又好逛的樂趣；此外，今年1F廣場更變身為歐洲小鎮，將從10/13(三)起至111/2/28(一)浪漫登場，搭配每月特色主題市集活動，讓暫時無法出國的民眾感受宛如置身歐洲的異國氛圍；緊接著10/22(五)~11/7(日)由世界拉花冠軍林子軒所創辦的品牌CHLIV POP UP首度南下獨家登場；廣場上另一大亮點就是舞台區的Hello Kitty充氣大氣球，以Love&Peace為主題打造全台限定打卡點，雙重氛圍的特色造景預計將成為新一波網美話題熱點。

漢神巨蛋周年慶期間除了推出多項超值必買商品及全館多重回饋，總抽獎特獎更祭出市價74.9萬的Honda全新 FIT汽油版汽車乙台。另外，為回饋長期支持漢神巨蛋的消費者，周年慶期間化妝品滿3000送300，10/14(四)~10/17(日)首四日加碼刷聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1000、珠寶區單筆滿8萬送8000、B1F家庭用品指定專櫃滿1萬送1000，除此之外B1F家庭用品指定專櫃搭配振興加碼活動滿1萬再加送200元餐飲券(限量3000份)，最高回饋達12％。另期間若於當日持紙本5倍券消費累積達5000元，即可持消費發票兌換1000元高雄券，多重優惠回饋堪稱年終購物的最佳時機。

最受矚目的，莫過於今年再度與日本人氣肖像「Hello Kitty」合作推出一系列「超萌漢神會員禮」及「嘻哈GO預購會」Hello Kitty限定周邊商品，為達到人潮分流使消費者安心兌換，此次更將會員禮每檔兌換日期延長至7天，萌度爆表的限量授權商品預計將掀起一波蒐集熱潮，豐富的優惠內容就是要讓所有消費者在漢神巨蛋享受最超值的周年慶活動！