行政院振興券將於10月8日正式上路，為配合振興，勞動部針對輔導的多元培力、創業貸款初期店家及庇護工場等消費，預估全台超過1000家會加入，只要持振興五倍券到勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款初期店家及庇護工場等處消費，勞動部加碼送50％的優惠額度，意謂5000元振興券可以換購7500元的商品。

勞動部創新中心副主任葉良琪表示，據統計，全國有400餘個多元培力事業單位、600多間符合資格的貸款利息補貼店家，民眾無論持紙本振興券或數位綁定振興券只要出示「數位標章」後也可享有加碼，每間店家銷售獎勵金最高80萬元，另外會再提供庇護工場20萬元、多元培力店家10萬元、利息補貼5萬元行銷獎勵。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組副組長呂美慧說，雖然此次五倍券開放電商可以使用，但因電商無法辨識是否使用五倍券與否，因此無法加碼，呼籲民眾可以親赴159家庇護工場消費、支持庇護工場。