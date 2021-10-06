美國佛州一名7歲男童日前與父親至後院的河邊釣魚，期間一條鱸魚順利咬餌，男童花了一番功夫才將魚釣上來，豈料下一秒河裡衝出一條鱷魚，直接把上鉤的鱸魚咬走，讓父子倆當場看傻，這段影片也在網路上掀起話題。

居住在佛州棕櫚海岸市（Palm Coast）的麥克馬洪（Sean McMahon），上月30日帶7歲兒子道森（Dawson McMahon）至自家後面的河邊釣魚，由於很長一段時間沒有魚上鉤，讓道森非常沮喪，麥克馬洪不斷為兒子加油打氣，最終釣到一條鱸魚。

影片中可看到，道森釣到鱸魚後非常興奮，賣力的收線想將魚拉到岸上，經過一番奮戰後，道森終於將鱸魚拉上來時，豈料這也吸引一條鱷魚的注意，馬上衝出水面，一口咬住鱸魚，而道森也被這畫面嚇傻，趕緊扔下釣竿，鱷魚最終連同釣竿一起搶走。

麥克馬洪將影片分享至臉書，累積4.7萬觀看次數，不少人被嚇傻，表示「幸好小孩沒有被一起拖下水」、「這顯示河岸附近有不少鱷魚，家長不應該讓孩子靠岸邊這麼近」、「這真的很危險，有猛獸從水裡衝出來，我一定會馬上抱孩子跑開，絕不會讓這種事發生」，麥克馬洪事後也回應，他與兒子都平安無事，沒有人因此受傷。