F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機

美國海軍部2017—2020年砸了超過20億美元（近560億台幣），來解決F/A-18「大黃蜂」（Hornet）和「超級大黃蜂」（Super Hornet）的金屬腐蝕問題。

不過，據《海軍時報》（NavyTimes）6日報導，美國國防部督察長辦公室（Department of Defense Inspector General）的新報告說，維修人員並沒有一直按標準檢驗。

報告指出，美國海軍和海軍陸戰隊按照規定，每84天要檢查，以處理腐蝕相關問題。報告檢視了F/A-18 C-G的腐蝕狀況，結果發現，並沒有徹底執行。不過，報告中並未提出站得住腳的理由，也沒有紀錄顯示，已確實按規定檢查。

此外，報告也斷定，負責監督中隊級檢查與維修的官員並未貫徹任務，指出並糾正不符合標準的作業。在2017—2020會計年度間，腐蝕成本約為2086796553美元（58331748410台幣）占了這些戰機總維修成本的29.4%。

此外，報告指出，腐蝕可能導致戰機無法執行任務。可是報告中也坦承，目前不知道腐蝕是否對任務執行率有影響，還有它影響的程度。

調查人員說，2011—2019年間，美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」因維修延遲、缺乏訓練有素的維修人員、零組件過時，缺貨和延遲供應，因此並未達成任務執行率。