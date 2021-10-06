兆勁(2444)9月合併營收達1.45億元，雖旗下網通事業訂單出貨仍持續受晶片缺料而有遞延，使得9月營收月減少6.32%，隨著今年以來旗下網通事業營運動能持續保持良好發展，累計1月至9月合併營收達12.70億元，較去年同期成長2.41%。

兆勁表示，今年累計前三季歐洲、亞洲、美洲、台灣等區域營收比重分別為63%、29%、3%、5%，雖今年以來受上游晶片供應短缺及船運運力等因素仍持續影響旗下網通事業約10~15%訂單遞延，集團仍持續保持原有供應廠商，同步培植新供應合作夥伴，以鞏固上游原料取得並確保旗下網通產品生產供應更加穩定，同時因應原料成本上漲已與客戶研擬產品漲價，有助於創造整體營運正面之挹注。

兆勁進一步表示，觀察全球上游晶片缺口持續加劇，雖晶片業者皆加速啟動擴產計畫，短期至明年第一季仍持續有原料供應缺口影響產業供貨穩定度，以目前集團旗下網通事業在手訂單金額達歷年同期新高及高訂單能見度，有助於挹注集團良好營運前景，在面對市場外部不確定性因素干擾，集團採取加大網通接單調整優化，並針對庫存及原料採購管理以控制整體營運成本、費用，提升集團市場競爭力，以期隨著未來缺料情況逐步緩解，將推升旗下網通事業更為明顯之動能。