屏科大研發綠能儲氣發電系統，獲美國達文西發明展金牌。(屏科大提供)

屏科大研發綠能儲氣發電系統，獲美國達文西發明展金牌。(屏科大提供)

考量全球缺電危機，屏東科技大學團隊在校長戴昌賢領軍，投入研發「高壓空氣儲能應用複合發電系統」，榮獲2021美國達文西發明展金牌，更入圍科技部未來科技獎，將於14日起在台北世貿舉辦的台灣創新技術博覽會中盛大展出。

團隊成員包括教授徐子圭、車輛工程系王耀男、張金龍及空軍航空技術學院教授胡明森等人，分別負責震波共振、風能轉換、熱能儲蓄及微電網系統等開發工作。

戴昌賢表示，不同於傳統綠能發電，「高壓空氣儲能應用複合發電系統」設計概念以儲氣方式取代電瓶儲電，因鋰電池價格昂貴及壽命不長，若改用儲氣方式則可取代且大輻降低耗能成本及長期使用。

這項發明裝置能同時將風能、太陽能、生質能等能源轉換為高壓氣體儲存，再利用震波共振原理將高壓氣體轉換為高能動量或發電應用，可望讓1公斤氣體產生約180公斤的推力。

戴昌賢表示，由於目前技術尚屬實驗室原型測試階段，亦獲得科技部未來科技獎入圍，同時獲得電動車快速充電技術獨步全球的飛宏科技公司配合，共同參與後續研發，未來將逐步商品實體化，預期研發將能成為再生能源利用技術重大突破。