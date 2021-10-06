【LIVE直播】疫情亂生計！解封獨漏酒店、舞廳？ 八大業者上街抗議

八大復業獨漏酒店、舞廳，業者上街抗議。（楊亞璇攝）

八大復業獨漏酒店、舞廳，業者上街抗議。（楊亞璇攝）

八大復業獨漏酒店、舞廳，業者上街抗議。（楊亞璇攝）

八大行業陸續解封，卻獨漏酒店、舞廳，全台北市近5個月已約略蒸發數十億元，「社會事件頻頻發生」，相關從業人員6日遊行抗議，眾人高喊「我們要生存、我們工作、我們要復業、同島同命！」質疑為何同島不同命？呼籲衛福部長陳時中給他們工作權。

特殊娛樂從業人員職業工會理事長、台北市議員林瑞圖表示，請衛福部同情八大行業，她們大部分都是單親家庭，生活負擔相當重，且包含計程車、美容美髮、小吃店、服飾店，影響行業非常大；台北市合法登記的有55家，還有許多業者無法申請，無法營業的有2、300家。

台中「金錢豹」酒店中港店轉做無女陪侍的自助式KTV獲准營業，對於北市業者為何不改做沒有女陪侍之KTV？林瑞圖直言，其實都是警察臨檢時，稱沒有女陪侍，說實在都是掛羊頭賣狗肉，新北市准了15家業者，但也有非常多屬於「男的帶女的進去」，也分辨不出來，這樣公平嗎？

特殊娛樂從業人員職業工會副理事長胡繼堯表示，今年疫情大爆發，七、八月份很多業者都受不了，「社會事件頻頻發生」，重災戶都在台北市，全台北市近5個月已約略蒸發數十億元。

胡指出，已經很多無牌業者、小業者基本上都已經收掉，認為疫情遙遙無期，甚至有些回南部發展，從業人員很多人改做手工藝，如飾品加工，打零工、派遣業甚至到工地都有。

上街抗議的酒店小姐凌凌表示，從四月失業到現在，KTV都可以開業，大家要繳房租、養小孩，有同業轉做地下的酒店，很可能成為疫情破口，在台中也有八大行業人員輕生，不希望台北有這些問題。

凌凌說，希望政府不要一味禁止開業，若有方針一定會照做，同島一命，她平均一個月可以賺10萬，起碼損失40萬，現在存款「快空了」。

業者歐陽小姐表示，不要說做酒店小姐或是八大行業，「任何人我相信都沒有辦法五個月不工作、沒收入，五個月不吃飯人會活嗎？」她砲轟，「我們真的是防疫破口嗎？哪一個疫情是從八大出來的？並沒有，全部都是機場出來的，請陳時中、蔡英文想清楚，為什麼我們同島不能同命！」請支持八大復業，八大不是防疫破口。

一名酒店公關無奈表示，「陳時中遲遲不讓八大工作人員復業，到底要拖多久？我們的人權呢？我們的勞權呢？」要陳時中出來面對。

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