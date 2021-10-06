桃園市在青埔地區推出自駕巴士，日前完成桃捷青埔機廠封閉場域測試的短期目標，克服青埔地區複雜的交通環境，預約試乘服務廣受好評。經發局6日辦理青埔社區自駕巴士成果發表會活動，宣布未來將結合客家世界博覽會，於桃捷3個車站提供接駁服務。

桃園青埔地區自駕巴士是全國第1條提供捷運站接駁，且行經學校並深入社區的自駕公車，平日上午10點到下午4點間，每20分鐘就有1班車，經發局6日於桃捷公司青埔機廠辦理青埔社區自駕巴士成果發表會，現仍在進行A17領航站社區開放道路測試的中期目標，長期計畫將要結合3個捷運車站。

市長鄭文燦說，市府預計於2023年舉辦世界客家博覽會，展場分別位於機場捷運A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站提供接駁，可透過ART自駕快捷運輸系統巡迴客家博覽會展場，讓每位遊客體驗客家文化及科技的進步，也鼓勵桃園培育眾多自駕車廠商成為台灣自駕車領域的育成基地，進而打造自駕車的供應鏈，形塑產業契機。

經發局表示，青埔地區自駕巴士自5月起提供自駕巴士載客服務至10月底，開放民眾試乘以來獲得好評，超過9成民眾試乘後對自駕巴士的服務感到滿意，鄰近的大園國際高中學生也非常喜愛搭乘自駕車，經發局統計，每日平均有10人預約試乘，單日人次最多曾有80人預約，歡迎有興趣的民眾可上官網預約試乘。

鄭文燦補充，青埔地區有YouBike、GoShare可搭配自駕車及ART先導計畫，也已向經濟部工業局爭取文化科技5G計畫，運用桃園流行音樂露天劇場作為5G轉播實驗場域，達到異地轉播的效果，另也完成1800盞智慧路燈、智慧互動球場等設施，除了亞矽創新研發中心作為智慧城市的營運中心外，智慧共感裝置也會在青埔進行示範計畫。